Valute / BIAFW
BIAFW: bioAffinity Technologies Inc - Warrant
0.0761 USD 0.0056 (7.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BIAFW ha avuto una variazione del 7.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0700 e ad un massimo di 0.0782.
Segui le dinamiche di bioAffinity Technologies Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0700 0.0782
Intervallo Annuale
0.0525 2.4400
- Chiusura Precedente
- 0.0705
- Apertura
- 0.0700
- Bid
- 0.0761
- Ask
- 0.0791
- Minimo
- 0.0700
- Massimo
- 0.0782
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 7.94%
- Variazione Mensile
- -23.90%
- Variazione Semestrale
- -72.82%
- Variazione Annuale
- -93.38%
21 settembre, domenica