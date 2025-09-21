QuotazioniSezioni
BIAFW: bioAffinity Technologies Inc - Warrant

0.0761 USD 0.0056 (7.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIAFW ha avuto una variazione del 7.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0700 e ad un massimo di 0.0782.

Segui le dinamiche di bioAffinity Technologies Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0700 0.0782
Intervallo Annuale
0.0525 2.4400
Chiusura Precedente
0.0705
Apertura
0.0700
Bid
0.0761
Ask
0.0791
Minimo
0.0700
Massimo
0.0782
Volume
8
Variazione giornaliera
7.94%
Variazione Mensile
-23.90%
Variazione Semestrale
-72.82%
Variazione Annuale
-93.38%
21 settembre, domenica