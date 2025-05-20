FiyatlarBölümler
BDL: Flanigan's Enterprises Inc

31.70 USD 2.20 (7.46%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BDL fiyatı bugün 7.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 28.35 ve Yüksek fiyatı olarak 31.70 aralığında işlem gördü.

Flanigan's Enterprises Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
28.35 31.70
Yıllık aralık
22.70 35.98
Önceki kapanış
29.50
Açılış
28.35
Satış
31.70
Alış
32.00
Düşük
28.35
Yüksek
31.70
Hacim
3
Günlük değişim
7.46%
Aylık değişim
5.49%
6 aylık değişim
29.81%
Yıllık değişim
20.85%
21 Eylül, Pazar