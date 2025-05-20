CotizacionesSecciones
BDL: Flanigan's Enterprises Inc

30.73 USD 3.67 (13.56%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BDL de hoy ha cambiado un 13.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.94, mientras que el máximo ha alcanzado 30.75.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Flanigan's Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
26.94 30.75
Rango anual
22.70 35.98
Cierres anteriores
27.06
Open
26.94
Bid
30.73
Ask
31.03
Low
26.94
High
30.75
Volumen
9
Cambio diario
13.56%
Cambio mensual
2.26%
Cambio a 6 meses
25.84%
Cambio anual
17.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B