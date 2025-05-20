Divisas / BDL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
30.73 USD 3.67 (13.56%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BDL de hoy ha cambiado un 13.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.94, mientras que el máximo ha alcanzado 30.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Flanigan's Enterprises Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDL News
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Flanigan’s Enterprises COO August H. Bucci to resign at year-end, will remain on board
- BDL Stock Slips Following Q3 Earnings Despite Revenue, Profit Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Netflix, GE Aerospace, Willis Lease and Flanigan's Enterprises
- Top Research Reports for Eli Lilly, Netflix & GE Aerospace
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Flanigan Enterprises COO James II buys $277,776 in stock
- FLANIGAN’S REPORTS EARNINGS
Rango diario
26.94 30.75
Rango anual
22.70 35.98
- Cierres anteriores
- 27.06
- Open
- 26.94
- Bid
- 30.73
- Ask
- 31.03
- Low
- 26.94
- High
- 30.75
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- 13.56%
- Cambio mensual
- 2.26%
- Cambio a 6 meses
- 25.84%
- Cambio anual
- 17.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B