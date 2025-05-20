QuotazioniSezioni
Valute / BDL
Tornare a Azioni

BDL: Flanigan's Enterprises Inc

31.70 USD 2.20 (7.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BDL ha avuto una variazione del 7.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.35 e ad un massimo di 31.70.

Segui le dinamiche di Flanigan's Enterprises Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDL News

Intervallo Giornaliero
28.35 31.70
Intervallo Annuale
22.70 35.98
Chiusura Precedente
29.50
Apertura
28.35
Bid
31.70
Ask
32.00
Minimo
28.35
Massimo
31.70
Volume
3
Variazione giornaliera
7.46%
Variazione Mensile
5.49%
Variazione Semestrale
29.81%
Variazione Annuale
20.85%
21 settembre, domenica