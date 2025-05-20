Valute / BDL
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
31.70 USD 2.20 (7.46%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDL ha avuto una variazione del 7.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 28.35 e ad un massimo di 31.70.
Segui le dinamiche di Flanigan's Enterprises Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
28.35 31.70
Intervallo Annuale
22.70 35.98
- Chiusura Precedente
- 29.50
- Apertura
- 28.35
- Bid
- 31.70
- Ask
- 32.00
- Minimo
- 28.35
- Massimo
- 31.70
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 7.46%
- Variazione Mensile
- 5.49%
- Variazione Semestrale
- 29.81%
- Variazione Annuale
- 20.85%
21 settembre, domenica