BDL: Flanigan's Enterprises Inc
30.73 USD 3.67 (13.56%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BDL para hoje mudou para 13.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.94 e o mais alto foi 30.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Flanigan's Enterprises Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDL Notícias
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Flanigan’s Enterprises COO August H. Bucci to resign at year-end, will remain on board
- BDL Stock Slips Following Q3 Earnings Despite Revenue, Profit Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Netflix, GE Aerospace, Willis Lease and Flanigan's Enterprises
- Top Research Reports for Eli Lilly, Netflix & GE Aerospace
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Flanigan Enterprises COO James II buys $277,776 in stock
- FLANIGAN’S REPORTS EARNINGS
Faixa diária
26.94 30.75
Faixa anual
22.70 35.98
- Fechamento anterior
- 27.06
- Open
- 26.94
- Bid
- 30.73
- Ask
- 31.03
- Low
- 26.94
- High
- 30.75
- Volume
- 9
- Mudança diária
- 13.56%
- Mudança mensal
- 2.26%
- Mudança de 6 meses
- 25.84%
- Mudança anual
- 17.16%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh