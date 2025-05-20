시세섹션
통화 / BDL
BDL: Flanigan's Enterprises Inc

31.70 USD 2.20 (7.46%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BDL 환율이 오늘 7.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.35이고 고가는 31.70이었습니다.

Flanigan's Enterprises Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
28.35 31.70
년간 변동
22.70 35.98
이전 종가
29.50
시가
28.35
Bid
31.70
Ask
32.00
저가
28.35
고가
31.70
볼륨
3
일일 변동
7.46%
월 변동
5.49%
6개월 변동
29.81%
년간 변동율
20.85%
20 9월, 토요일