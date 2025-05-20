통화 / BDL
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
31.70 USD 2.20 (7.46%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDL 환율이 오늘 7.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.35이고 고가는 31.70이었습니다.
Flanigan's Enterprises Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BDL News
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Flanigan’s Enterprises COO August H. Bucci to resign at year-end, will remain on board
- BDL Stock Slips Following Q3 Earnings Despite Revenue, Profit Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Netflix, GE Aerospace, Willis Lease and Flanigan's Enterprises
- Top Research Reports for Eli Lilly, Netflix & GE Aerospace
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Flanigan Enterprises COO James II buys $277,776 in stock
- FLANIGAN’S REPORTS EARNINGS
일일 변동 비율
28.35 31.70
년간 변동
22.70 35.98
- 이전 종가
- 29.50
- 시가
- 28.35
- Bid
- 31.70
- Ask
- 32.00
- 저가
- 28.35
- 고가
- 31.70
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- 7.46%
- 월 변동
- 5.49%
- 6개월 변동
- 29.81%
- 년간 변동율
- 20.85%
20 9월, 토요일