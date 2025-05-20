Währungen / BDL
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
29.25 USD 0.25 (0.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDL hat sich für heute um -0.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.35 bis zu einem Hoch von 29.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Flanigan's Enterprises Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
28.35 29.25
Jahresspanne
22.70 35.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.50
- Eröffnung
- 28.35
- Bid
- 29.25
- Ask
- 29.55
- Tief
- 28.35
- Hoch
- 29.25
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- -0.85%
- Monatsänderung
- -2.66%
- 6-Monatsänderung
- 19.78%
- Jahresänderung
- 11.51%
