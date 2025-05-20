通貨 / BDL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
29.50 USD 1.23 (4.00%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BDLの今日の為替レートは、-4.00%変化しました。日中、通貨は1あたり29.00の安値と30.00の高値で取引されました。
Flanigan's Enterprises Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDL News
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Flanigan’s Enterprises COO August H. Bucci to resign at year-end, will remain on board
- BDL Stock Slips Following Q3 Earnings Despite Revenue, Profit Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Netflix, GE Aerospace, Willis Lease and Flanigan's Enterprises
- Top Research Reports for Eli Lilly, Netflix & GE Aerospace
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Flanigan Enterprises COO James II buys $277,776 in stock
- FLANIGAN’S REPORTS EARNINGS
1日のレンジ
29.00 30.00
1年のレンジ
22.70 35.98
- 以前の終値
- 30.73
- 始値
- 29.00
- 買値
- 29.50
- 買値
- 29.80
- 安値
- 29.00
- 高値
- 30.00
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -4.00%
- 1ヶ月の変化
- -1.83%
- 6ヶ月の変化
- 20.80%
- 1年の変化
- 12.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K