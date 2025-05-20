货币 / BDL
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
30.73 USD 3.67 (13.56%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDL汇率已更改13.56%。当日，交易品种以低点26.94和高点30.75进行交易。
关注Flanigan's Enterprises Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BDL新闻
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Flanigan’s Enterprises COO August H. Bucci to resign at year-end, will remain on board
- BDL Stock Slips Following Q3 Earnings Despite Revenue, Profit Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Netflix, GE Aerospace, Willis Lease and Flanigan's Enterprises
- Top Research Reports for Eli Lilly, Netflix & GE Aerospace
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Flanigan Enterprises COO James II buys $277,776 in stock
- FLANIGAN’S REPORTS EARNINGS
日范围
26.94 30.75
年范围
22.70 35.98
- 前一天收盘价
- 27.06
- 开盘价
- 26.94
- 卖价
- 30.73
- 买价
- 31.03
- 最低价
- 26.94
- 最高价
- 30.75
- 交易量
- 9
- 日变化
- 13.56%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 25.84%
- 年变化
- 17.16%
