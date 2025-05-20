Devises / BDL
BDL: Flanigan's Enterprises Inc
31.70 USD 2.20 (7.46%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BDL a changé de 7.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 28.35 et à un maximum de 31.70.
Suivez la dynamique Flanigan's Enterprises Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BDL Nouvelles
- Nathan's Famous Stock Gains 0.4% in Three Months: What's Next?
- Flanigan’s Enterprises COO August H. Bucci to resign at year-end, will remain on board
- BDL Stock Slips Following Q3 Earnings Despite Revenue, Profit Growth
- The Zacks Analyst Blog Highlights Lilly, Netflix, GE Aerospace, Willis Lease and Flanigan's Enterprises
- Top Research Reports for Eli Lilly, Netflix & GE Aerospace
- Friday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Flanigan Enterprises COO James II buys $277,776 in stock
- FLANIGAN’S REPORTS EARNINGS
Range quotidien
28.35 31.70
Range Annuel
22.70 35.98
- Clôture Précédente
- 29.50
- Ouverture
- 28.35
- Bid
- 31.70
- Ask
- 32.00
- Plus Bas
- 28.35
- Plus Haut
- 31.70
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 7.46%
- Changement Mensuel
- 5.49%
- Changement à 6 Mois
- 29.81%
- Changement Annuel
- 20.85%
