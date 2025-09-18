Dövizler / AVGO
AVGO: Broadcom Inc
344.94 USD 0.41 (0.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVGO fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 336.43 ve Yüksek fiyatı olarak 346.27 aralığında işlem gördü.
Broadcom Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AVGO haberleri
Günlük aralık
336.43 346.27
Yıllık aralık
138.10 374.23
- Önceki kapanış
- 345.35
- Açılış
- 344.73
- Satış
- 344.94
- Alış
- 345.24
- Düşük
- 336.43
- Yüksek
- 346.27
- Hacim
- 44.906 K
- Günlük değişim
- -0.12%
- Aylık değişim
- 19.22%
- 6 aylık değişim
- 107.33%
- Yıllık değişim
- 100.48%
21 Eylül, Pazar