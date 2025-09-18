FiyatlarBölümler
Dövizler / AVGO
Geri dön - Hisse senetleri

AVGO: Broadcom Inc

344.94 USD 0.41 (0.12%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AVGO fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 336.43 ve Yüksek fiyatı olarak 346.27 aralığında işlem gördü.

Broadcom Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AVGO haberleri

Günlük aralık
336.43 346.27
Yıllık aralık
138.10 374.23
Önceki kapanış
345.35
Açılış
344.73
Satış
344.94
Alış
345.24
Düşük
336.43
Yüksek
346.27
Hacim
44.906 K
Günlük değişim
-0.12%
Aylık değişim
19.22%
6 aylık değişim
107.33%
Yıllık değişim
100.48%
21 Eylül, Pazar