AVGO: Broadcom Inc

345.35 USD 0.82 (0.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AVGO hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 343.81 bis zu einem Hoch von 350.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Broadcom Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
343.81 350.69
Jahresspanne
138.10 374.23
Vorheriger Schlusskurs
346.17
Eröffnung
350.23
Bid
345.35
Ask
345.65
Tief
343.81
Hoch
350.69
Volumen
46.442 K
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
19.36%
6-Monatsänderung
107.58%
Jahresänderung
100.71%
