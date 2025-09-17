Währungen / AVGO
AVGO: Broadcom Inc
345.35 USD 0.82 (0.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVGO hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 343.81 bis zu einem Hoch von 350.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Broadcom Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVGO News
Tagesspanne
343.81 350.69
Jahresspanne
138.10 374.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 346.17
- Eröffnung
- 350.23
- Bid
- 345.35
- Ask
- 345.65
- Tief
- 343.81
- Hoch
- 350.69
- Volumen
- 46.442 K
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- 19.36%
- 6-Monatsänderung
- 107.58%
- Jahresänderung
- 100.71%
