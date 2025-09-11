Dövizler / ARM
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
142.91 USD 3.63 (2.48%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ARM fiyatı bugün -2.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.38 ve Yüksek fiyatı olarak 145.79 aralığında işlem gördü.
Arm Holdings plc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
142.38 145.79
Yıllık aralık
80.00 182.89
- Önceki kapanış
- 146.54
- Açılış
- 145.79
- Satış
- 142.91
- Alış
- 143.21
- Düşük
- 142.38
- Yüksek
- 145.79
- Hacim
- 17.557 K
- Günlük değişim
- -2.48%
- Aylık değişim
- 6.82%
- 6 aylık değişim
- 34.64%
- Yıllık değişim
- 0.06%
21 Eylül, Pazar