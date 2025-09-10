Divisas / ARM
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
153.37 USD 0.48 (0.31%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ARM de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 150.10, mientras que el máximo ha alcanzado 154.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Arm Holdings plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
150.10 154.66
Rango anual
80.00 182.89
- Cierres anteriores
- 153.85
- Open
- 153.00
- Bid
- 153.37
- Ask
- 153.67
- Low
- 150.10
- High
- 154.66
- Volumen
- 5.497 K
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 14.63%
- Cambio a 6 meses
- 44.50%
- Cambio anual
- 7.39%
