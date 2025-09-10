Moedas / ARM
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
153.37 USD 0.48 (0.31%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ARM para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 150.10 e o mais alto foi 154.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Arm Holdings plc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ARM Notícias
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Taiwan Semiconductor cai após Nvidia firmar acordo com rival Intel
- Taiwan Semiconductor stock falls after Intel-Nvidia partnership announcement
- Nvidia: You’ll Regret Not Selling Here (NASDAQ:NVDA)
- Brit Pop: HSBC, AZN, ARM – 3 British Stocks Saluted By Our AI Analyst - TipRanks.com
- SoftBank Group é elevada para Ba2 pela Moody’s, com perspectiva estável
- SoftBank Group upgraded to Ba2 by Moody’s, outlook stable
- Nvidia Has $4.3 Billion Invested in These 6 Artificial Intelligence (AI) Stocks. Here's the Best of the Bunch.
- Best Growth Stocks to Buy: Arm Holdings vs. Zoom Video
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Arm Holdings' (ARM) Lumex Platform Lifts Smartphone AI
- Market's Up, Inflation Tame: AI, Tech, & Small Caps Lead
- All Systems Go for a Rate Cut
- ARM's 11% Rise in Three Months: Should You Buy, Hold, or Sell?
- Arm stock price target raised to $178 from $173 at Evercore ISI
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Fall Storm: Why a Market Correction May Be Looming
- Broadcom Chases New Heights - Custom AI At Too Great A Price (Downgrade) (NASDAQ:AVGO)
- Arm Holdings Stock Is Soaring Wednesday: What's Going On? - ARM Holdings (NASDAQ:ARM)
- Factbox-Hot or not? How recent high-profile US IPOs have performed
- Needham lowers Synopsys stock price target to $550 on IP weakness
- Stock Market Today: Dow Slips As Inflation Report Looms; Nvidia Jumps, Oracle Soars (Live Coverage)
- Can Arm’s New AI-Powered Mobile Chips Fuel Its Next Stock Rally? - TipRanks.com
- Arm launches new generation of mobile chip designs geared for AI
Faixa diária
150.10 154.66
Faixa anual
80.00 182.89
- Fechamento anterior
- 153.85
- Open
- 153.00
- Bid
- 153.37
- Ask
- 153.67
- Low
- 150.10
- High
- 154.66
- Volume
- 6.239 K
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 14.63%
- Mudança de 6 meses
- 44.50%
- Mudança anual
- 7.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh