ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
146.54 USD 6.83 (4.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ARMの今日の為替レートは、-4.45%変化しました。日中、通貨は1あたり142.00の安値と149.24の高値で取引されました。
Arm Holdings plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
142.00 149.24
1年のレンジ
80.00 182.89
- 以前の終値
- 153.37
- 始値
- 146.98
- 買値
- 146.54
- 買値
- 146.84
- 安値
- 142.00
- 高値
- 149.24
- 出来高
- 28.140 K
- 1日の変化
- -4.45%
- 1ヶ月の変化
- 9.53%
- 6ヶ月の変化
- 38.06%
- 1年の変化
- 2.60%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B