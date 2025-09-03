Валюты / ARM
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
153.85 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ARM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.35, а максимальная — 155.80.
Следите за динамикой Arm Holdings plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ARM
Дневной диапазон
152.35 155.80
Годовой диапазон
80.00 182.89
- Предыдущее закрытие
- 153.86
- Open
- 153.80
- Bid
- 153.85
- Ask
- 154.15
- Low
- 152.35
- High
- 155.80
- Объем
- 5.894 K
- Дневное изменение
- -0.01%
- Месячное изменение
- 14.99%
- 6-месячное изменение
- 44.95%
- Годовое изменение
- 7.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.