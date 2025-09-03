КотировкиРазделы
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares

153.85 USD 0.01 (0.01%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ARM за сегодня изменился на -0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.35, а максимальная — 155.80.

Следите за динамикой Arm Holdings plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ARM

Дневной диапазон
152.35 155.80
Годовой диапазон
80.00 182.89
Предыдущее закрытие
153.86
Open
153.80
Bid
153.85
Ask
154.15
Low
152.35
High
155.80
Объем
5.894 K
Дневное изменение
-0.01%
Месячное изменение
14.99%
6-месячное изменение
44.95%
Годовое изменение
7.72%
