ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares

142.91 USD 3.63 (2.48%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ARM a changé de -2.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.38 et à un maximum de 145.79.

Suivez la dynamique Arm Holdings plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
142.38 145.79
Range Annuel
80.00 182.89
Clôture Précédente
146.54
Ouverture
145.79
Bid
142.91
Ask
143.21
Plus Bas
142.38
Plus Haut
145.79
Volume
17.557 K
Changement quotidien
-2.48%
Changement Mensuel
6.82%
Changement à 6 Mois
34.64%
Changement Annuel
0.06%
