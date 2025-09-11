통화 / ARM
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
142.91 USD 3.63 (2.48%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ARM 환율이 오늘 -2.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 142.38이고 고가는 145.79이었습니다.
Arm Holdings plc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
142.38 145.79
년간 변동
80.00 182.89
- 이전 종가
- 146.54
- 시가
- 145.79
- Bid
- 142.91
- Ask
- 143.21
- 저가
- 142.38
- 고가
- 145.79
- 볼륨
- 17.557 K
- 일일 변동
- -2.48%
- 월 변동
- 6.82%
- 6개월 변동
- 34.64%
- 년간 변동율
- 0.06%
