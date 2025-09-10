Währungen / ARM
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares
146.54 USD 6.83 (4.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ARM hat sich für heute um -4.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.00 bis zu einem Hoch von 149.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Arm Holdings plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
142.00 149.24
Jahresspanne
80.00 182.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 153.37
- Eröffnung
- 146.98
- Bid
- 146.54
- Ask
- 146.84
- Tief
- 142.00
- Hoch
- 149.24
- Volumen
- 28.140 K
- Tagesänderung
- -4.45%
- Monatsänderung
- 9.53%
- 6-Monatsänderung
- 38.06%
- Jahresänderung
- 2.60%
