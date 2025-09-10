KurseKategorien
Währungen / ARM
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares

146.54 USD 6.83 (4.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ARM hat sich für heute um -4.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 142.00 bis zu einem Hoch von 149.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Arm Holdings plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
142.00 149.24
Jahresspanne
80.00 182.89
Vorheriger Schlusskurs
153.37
Eröffnung
146.98
Bid
146.54
Ask
146.84
Tief
142.00
Hoch
149.24
Volumen
28.140 K
Tagesänderung
-4.45%
Monatsänderung
9.53%
6-Monatsänderung
38.06%
Jahresänderung
2.60%
