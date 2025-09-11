QuotazioniSezioni
ARM: Arm Holdings plc - American Depositary Shares

144.87 USD 1.96 (1.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ARM ha avuto una variazione del 1.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 141.71 e ad un massimo di 145.55.

Segui le dinamiche di Arm Holdings plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
141.71 145.55
Intervallo Annuale
80.00 182.89
Chiusura Precedente
142.91
Apertura
142.02
Bid
144.87
Ask
145.17
Minimo
141.71
Massimo
145.55
Volume
5.228 K
Variazione giornaliera
1.37%
Variazione Mensile
8.28%
Variazione Semestrale
36.49%
Variazione Annuale
1.44%
