AMTD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedi 1.05 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.02 - 1.06 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. AMTD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedi temettü ödüyor mu? AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedi şu anda 1.05 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -18.60% ve USD değerlerini izler. AMTD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

AMTD hisse senedi nasıl alınır? AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisselerini şu anki 1.05 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.05 ve Ask 1.35 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.94% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AMTD fiyat hareketlerini takip edin.

AMTD hisse senedine nasıl yatırım yapılır? AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.93 - 1.39 ve mevcut fiyatı 1.05 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.05 veya Ask 1.35 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -7.08% ve 6 aylık değişim oranı 2.94% değerlerini karşılaştırır. AMTD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

AMTD IDEA GROUP hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? AMTD IDEA GROUP hisse senedi yıllık olarak 1.39 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.93 - 1.39). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s performansını takip edin.

AMTD IDEA GROUP hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? AMTD IDEA GROUP (AMTD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.05 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.93 - 1.39 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AMTD fiyat hareketlerini izleyin.