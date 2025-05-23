- Genel bakış
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s
AMTD fiyatı bugün -3.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.02 ve Yüksek fiyatı olarak 1.06 aralığında işlem gördü.
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AMTD haberleri
- TGE to release two films in September amid growing movie portfolio
- AMTD executives enter 2-year lock-up agreement across listed entities
- AMTD companies plan share exchange program for cryptocurrencies
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- TGE-sponsored SPAC files registration statement for IPO
- L’Officiel Releases Two Heavyweight Covers as part of its Global Voice
- AC Milan Star Rafael LeÃ£o’s Featured and Signed Copy Set to Debut at L’Officiel Coffee
- L’Officiel Coffee Showcases Strong Cultural Ties alongside with Celebrities and Influencers to Amplify Authentic Voice
- TGE’s Successful Strategy in Japan Has Garnered Positive Feedback, Enhanced Market Exposure, and Established Solid Contribution to Business Growth
- TGE’s Films become a Global Brand in the Entertainment Industry to Shine Bright at the Box Office
- TGE Confirms Plan to Launch 15-20 L’Officiel Coffee Shops Worldwide Over Next Three Years
- TGE Successfully Advances Multiple Movie Releases This Year, Including "She’s Got No Name" and "My First of May," Coming Out in June and August Respectively
- TGE Pioneers an Iconic Fashion Show at the New York Stock Exchange’s Trading Floor
- TGE Presents the Year’s Highly-Anticipated Suspense Thriller Movie: "She’s Got No Name"
- The Generation Essentials Group and Black Spade Acquisition II Co Complete Business Combination
- TGE and Black Spade II set for June 3 NYSE listing
- AMTD Achieves Another Victory and Further Action Against IP Infringements
- AMTD Movie "A Gilded Game" Exceeded USD36 Million in Box Office in 23 Days
Sıkça sorulan sorular
AMTD hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedi 1.05 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.02 - 1.06 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.09 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 33 değerine ulaştı. AMTD canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedi temettü ödüyor mu?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedi şu anda 1.05 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -18.60% ve USD değerlerini izler. AMTD hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
AMTD hisse senedi nasıl alınır?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisselerini şu anki 1.05 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.05 ve Ask 1.35 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 33 ve günlük değişim oranı -0.94% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte AMTD fiyat hareketlerini takip edin.
AMTD hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 0.93 - 1.39 ve mevcut fiyatı 1.05 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.05 veya Ask 1.35 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -7.08% ve 6 aylık değişim oranı 2.94% değerlerini karşılaştırır. AMTD fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
AMTD IDEA GROUP hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
AMTD IDEA GROUP hisse senedi yıllık olarak 1.39 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 0.93 - 1.39). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.09 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s performansını takip edin.
AMTD IDEA GROUP hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
AMTD IDEA GROUP (AMTD) hisse senedi yıllık olarak en düşük 0.93 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.05 ve hareket ettiği yıllık aralık 0.93 - 1.39 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki AMTD fiyat hareketlerini izleyin.
AMTD hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 1.09 ve yıllık değişim oranı -18.60% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 1.09
- Açılış
- 1.06
- Satış
- 1.05
- Alış
- 1.35
- Düşük
- 1.02
- Yüksek
- 1.06
- Hacim
- 33
- Günlük değişim
- -3.67%
- Aylık değişim
- -7.08%
- 6 aylık değişim
- 2.94%
- Yıllık değişim
- -18.60%
