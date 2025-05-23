- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s
A taxa do AMTD para hoje mudou para -3.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.02 e o mais alto foi 1.06.
Veja a dinâmica do par de moedas AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMTD Notícias
- TGE to release two films in September amid growing movie portfolio
- AMTD executives enter 2-year lock-up agreement across listed entities
- AMTD companies plan share exchange program for cryptocurrencies
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- TGE-sponsored SPAC files registration statement for IPO
- L’Officiel Releases Two Heavyweight Covers as part of its Global Voice
- AC Milan Star Rafael LeÃ£o’s Featured and Signed Copy Set to Debut at L’Officiel Coffee
- L’Officiel Coffee Showcases Strong Cultural Ties alongside with Celebrities and Influencers to Amplify Authentic Voice
- TGE’s Successful Strategy in Japan Has Garnered Positive Feedback, Enhanced Market Exposure, and Established Solid Contribution to Business Growth
- TGE’s Films become a Global Brand in the Entertainment Industry to Shine Bright at the Box Office
- TGE Confirms Plan to Launch 15-20 L’Officiel Coffee Shops Worldwide Over Next Three Years
- TGE Successfully Advances Multiple Movie Releases This Year, Including "She’s Got No Name" and "My First of May," Coming Out in June and August Respectively
- TGE Pioneers an Iconic Fashion Show at the New York Stock Exchange’s Trading Floor
- TGE Presents the Year’s Highly-Anticipated Suspense Thriller Movie: "She’s Got No Name"
- The Generation Essentials Group and Black Spade Acquisition II Co Complete Business Combination
- TGE and Black Spade II set for June 3 NYSE listing
- AMTD Achieves Another Victory and Further Action Against IP Infringements
- AMTD Movie "A Gilded Game" Exceeded USD36 Million in Box Office in 23 Days
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AMTD hoje?
Hoje AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) está avaliado em 1.05. O instrumento é negociado dentro de 1.02 - 1.06, o fechamento de ontem foi 1.09, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMTD em tempo real.
As ações de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s pagam dividendos?
Atualmente AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s está avaliado em 1.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -18.60% e USD. Monitore os movimentos de AMTD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AMTD?
Você pode comprar ações de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) pelo preço atual 1.05. Ordens geralmente são executadas perto de 1.05 ou 1.35, enquanto 33 e -0.94% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMTD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AMTD?
Investir em AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s envolve considerar a faixa anual 0.93 - 1.39 e o preço atual 1.05. Muitos comparam -7.08% e 2.94% antes de enviar ordens em 1.05 ou 1.35. Estude as mudanças diárias de preço de AMTD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AMTD IDEA GROUP?
O maior preço de AMTD IDEA GROUP (AMTD) no último ano foi 1.39. As ações oscilaram bastante dentro de 0.93 - 1.39, e a comparação com 1.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AMTD IDEA GROUP?
O menor preço de AMTD IDEA GROUP (AMTD) no ano foi 0.93. A comparação com o preço atual 1.05 e 0.93 - 1.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMTD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMTD?
No passado AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.09 e -18.60% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.09
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.02
- High
- 1.06
- Volume
- 33
- Mudança diária
- -3.67%
- Mudança mensal
- -7.08%
- Mudança de 6 meses
- 2.94%
- Mudança anual
- -18.60%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.