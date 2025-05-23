CotaçõesSeções
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s

1.05 USD 0.04 (3.67%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AMTD para hoje mudou para -3.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.02 e o mais alto foi 1.06.

Veja a dinâmica do par de moedas AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AMTD hoje?

Hoje AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) está avaliado em 1.05. O instrumento é negociado dentro de 1.02 - 1.06, o fechamento de ontem foi 1.09, e o volume de negociação atingiu 33. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AMTD em tempo real.

As ações de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s pagam dividendos?

Atualmente AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s está avaliado em 1.05. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -18.60% e USD. Monitore os movimentos de AMTD no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AMTD?

Você pode comprar ações de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) pelo preço atual 1.05. Ordens geralmente são executadas perto de 1.05 ou 1.35, enquanto 33 e -0.94% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AMTD no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AMTD?

Investir em AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s envolve considerar a faixa anual 0.93 - 1.39 e o preço atual 1.05. Muitos comparam -7.08% e 2.94% antes de enviar ordens em 1.05 ou 1.35. Estude as mudanças diárias de preço de AMTD no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AMTD IDEA GROUP?

O maior preço de AMTD IDEA GROUP (AMTD) no último ano foi 1.39. As ações oscilaram bastante dentro de 0.93 - 1.39, e a comparação com 1.09 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AMTD IDEA GROUP?

O menor preço de AMTD IDEA GROUP (AMTD) no ano foi 0.93. A comparação com o preço atual 1.05 e 0.93 - 1.39 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AMTD em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AMTD?

No passado AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.09 e -18.60% após os eventos corporativos.

Faixa diária
1.02 1.06
Faixa anual
0.93 1.39
Fechamento anterior
1.09
Open
1.06
Bid
1.05
Ask
1.35
Low
1.02
High
1.06
Volume
33
Mudança diária
-3.67%
Mudança mensal
-7.08%
Mudança de 6 meses
2.94%
Mudança anual
-18.60%
