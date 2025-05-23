KurseKategorien
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s

1.06 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AMTD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AMTD heute?

Die Aktie von AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) notiert heute bei 1.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.06 - 1.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.06 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von AMTD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AMTD Dividenden?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s wird derzeit mit 1.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -17.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMTD zu verfolgen.

Wie kaufe ich AMTD-Aktien?

Sie können Aktien von AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) zum aktuellen Kurs von 1.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.06 oder 1.36 platziert, während 2 und -0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMTD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AMTD-Aktien?

Bei einer Investition in AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s müssen die jährliche Spanne 0.93 - 1.39 und der aktuelle Kurs 1.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.19% und 3.92%, bevor sie Orders zu 1.06 oder 1.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMTD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AMTD IDEA GROUP?

Der höchste Kurs von AMTD IDEA GROUP (AMTD) im vergangenen Jahr lag bei 1.39. Innerhalb von 0.93 - 1.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AMTD IDEA GROUP?

Der niedrigste Kurs von AMTD IDEA GROUP (AMTD) im Laufe des Jahres betrug 0.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.06 und der Spanne 0.93 - 1.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMTD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AMTD statt?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.06 und -17.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
1.06 1.07
Jahresspanne
0.93 1.39
Vorheriger Schlusskurs
1.06
Eröffnung
1.07
Bid
1.06
Ask
1.36
Tief
1.06
Hoch
1.07
Volumen
2
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-6.19%
6-Monatsänderung
3.92%
Jahresänderung
-17.83%
