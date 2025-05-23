- Übersicht
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s
Der Wechselkurs von AMTD hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.06 bis zu einem Hoch von 1.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AMTD News
- TGE to release two films in September amid growing movie portfolio
- AMTD executives enter 2-year lock-up agreement across listed entities
- AMTD companies plan share exchange program for cryptocurrencies
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- TGE-sponsored SPAC files registration statement for IPO
- L’Officiel Releases Two Heavyweight Covers as part of its Global Voice
- AC Milan Star Rafael LeÃ£o’s Featured and Signed Copy Set to Debut at L’Officiel Coffee
- L’Officiel Coffee Showcases Strong Cultural Ties alongside with Celebrities and Influencers to Amplify Authentic Voice
- TGE’s Successful Strategy in Japan Has Garnered Positive Feedback, Enhanced Market Exposure, and Established Solid Contribution to Business Growth
- TGE’s Films become a Global Brand in the Entertainment Industry to Shine Bright at the Box Office
- TGE Confirms Plan to Launch 15-20 L’Officiel Coffee Shops Worldwide Over Next Three Years
- TGE Successfully Advances Multiple Movie Releases This Year, Including "She’s Got No Name" and "My First of May," Coming Out in June and August Respectively
- TGE Pioneers an Iconic Fashion Show at the New York Stock Exchange’s Trading Floor
- TGE Presents the Year’s Highly-Anticipated Suspense Thriller Movie: "She’s Got No Name"
- The Generation Essentials Group and Black Spade Acquisition II Co Complete Business Combination
- TGE and Black Spade II set for June 3 NYSE listing
- AMTD Achieves Another Victory and Further Action Against IP Infringements
- AMTD Movie "A Gilded Game" Exceeded USD36 Million in Box Office in 23 Days
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AMTD heute?
Die Aktie von AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) notiert heute bei 1.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.06 - 1.07 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.06 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von AMTD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AMTD Dividenden?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s wird derzeit mit 1.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -17.83% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AMTD zu verfolgen.
Wie kaufe ich AMTD-Aktien?
Sie können Aktien von AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) zum aktuellen Kurs von 1.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.06 oder 1.36 platziert, während 2 und -0.93% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AMTD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AMTD-Aktien?
Bei einer Investition in AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s müssen die jährliche Spanne 0.93 - 1.39 und der aktuelle Kurs 1.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.19% und 3.92%, bevor sie Orders zu 1.06 oder 1.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AMTD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AMTD IDEA GROUP?
Der höchste Kurs von AMTD IDEA GROUP (AMTD) im vergangenen Jahr lag bei 1.39. Innerhalb von 0.93 - 1.39 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.06 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AMTD IDEA GROUP?
Der niedrigste Kurs von AMTD IDEA GROUP (AMTD) im Laufe des Jahres betrug 0.93. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.06 und der Spanne 0.93 - 1.39 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AMTD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AMTD statt?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.06 und -17.83% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.06
- Eröffnung
- 1.07
- Bid
- 1.06
- Ask
- 1.36
- Tief
- 1.06
- Hoch
- 1.07
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -6.19%
- 6-Monatsänderung
- 3.92%
- Jahresänderung
- -17.83%
