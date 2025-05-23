CotationsSections
Devises / AMTD
Retour à Actions

AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s

1.05 USD 0.04 (3.67%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AMTD a changé de -3.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.02 et à un maximum de 1.06.

Suivez la dynamique AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AMTD Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AMTD aujourd'hui ?

L'action AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s est cotée à 1.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.02 - 1.06, a clôturé hier à 1.09 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de AMTD présente ces mises à jour.

L'action AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s verse-t-elle des dividendes ?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s est actuellement valorisé à 1.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -18.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMTD.

Comment acheter des actions AMTD ?

Vous pouvez acheter des actions AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s au cours actuel de 1.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.05 ou de 1.35, le 33 et le -0.94% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMTD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AMTD ?

Investir dans AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.93 - 1.39 et le prix actuel 1.05. Beaucoup comparent -7.08% et 2.94% avant de passer des ordres à 1.05 ou 1.35. Consultez le graphique du cours de AMTD en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AMTD IDEA GROUP ?

Le cours le plus élevé de AMTD IDEA GROUP l'année dernière était 1.39. Au cours de 0.93 - 1.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AMTD IDEA GROUP ?

Le cours le plus bas de AMTD IDEA GROUP (AMTD) sur l'année a été 0.93. Sa comparaison avec 1.05 et 0.93 - 1.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMTD sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AMTD a-t-elle été divisée ?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.09 et -18.60% après les opérations sur titres.

Range quotidien
1.02 1.06
Range Annuel
0.93 1.39
Clôture Précédente
1.09
Ouverture
1.06
Bid
1.05
Ask
1.35
Plus Bas
1.02
Plus Haut
1.06
Volume
33
Changement quotidien
-3.67%
Changement Mensuel
-7.08%
Changement à 6 Mois
2.94%
Changement Annuel
-18.60%
14 octobre, mardi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
08:00
ALL
Rapport mensuel de l’AIE sur le marché pétrolier
Act
Fcst
Prev
12:45
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:20
USD
Discours du président de la Réserve Fédérale, M. Powell
Act
Fcst
Prev
19:25
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev