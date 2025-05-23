- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s
Le taux de change de AMTD a changé de -3.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.02 et à un maximum de 1.06.
Suivez la dynamique AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMTD Nouvelles
- TGE to release two films in September amid growing movie portfolio
- AMTD executives enter 2-year lock-up agreement across listed entities
- AMTD companies plan share exchange program for cryptocurrencies
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- TGE-sponsored SPAC files registration statement for IPO
- L’Officiel Releases Two Heavyweight Covers as part of its Global Voice
- AC Milan Star Rafael LeÃ£o’s Featured and Signed Copy Set to Debut at L’Officiel Coffee
- L’Officiel Coffee Showcases Strong Cultural Ties alongside with Celebrities and Influencers to Amplify Authentic Voice
- TGE’s Successful Strategy in Japan Has Garnered Positive Feedback, Enhanced Market Exposure, and Established Solid Contribution to Business Growth
- TGE’s Films become a Global Brand in the Entertainment Industry to Shine Bright at the Box Office
- TGE Confirms Plan to Launch 15-20 L’Officiel Coffee Shops Worldwide Over Next Three Years
- TGE Successfully Advances Multiple Movie Releases This Year, Including "She’s Got No Name" and "My First of May," Coming Out in June and August Respectively
- TGE Pioneers an Iconic Fashion Show at the New York Stock Exchange’s Trading Floor
- TGE Presents the Year’s Highly-Anticipated Suspense Thriller Movie: "She’s Got No Name"
- The Generation Essentials Group and Black Spade Acquisition II Co Complete Business Combination
- TGE and Black Spade II set for June 3 NYSE listing
- AMTD Achieves Another Victory and Further Action Against IP Infringements
- AMTD Movie "A Gilded Game" Exceeded USD36 Million in Box Office in 23 Days
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AMTD aujourd'hui ?
L'action AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s est cotée à 1.05 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.02 - 1.06, a clôturé hier à 1.09 et son volume d'échange a atteint 33. Le graphique en temps réel du cours de AMTD présente ces mises à jour.
L'action AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s verse-t-elle des dividendes ?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s est actuellement valorisé à 1.05. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -18.60% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AMTD.
Comment acheter des actions AMTD ?
Vous pouvez acheter des actions AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s au cours actuel de 1.05. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.05 ou de 1.35, le 33 et le -0.94% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AMTD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AMTD ?
Investir dans AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.93 - 1.39 et le prix actuel 1.05. Beaucoup comparent -7.08% et 2.94% avant de passer des ordres à 1.05 ou 1.35. Consultez le graphique du cours de AMTD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AMTD IDEA GROUP ?
Le cours le plus élevé de AMTD IDEA GROUP l'année dernière était 1.39. Au cours de 0.93 - 1.39, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.09 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AMTD IDEA GROUP ?
Le cours le plus bas de AMTD IDEA GROUP (AMTD) sur l'année a été 0.93. Sa comparaison avec 1.05 et 0.93 - 1.39 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AMTD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AMTD a-t-elle été divisée ?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.09 et -18.60% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.09
- Ouverture
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Plus Bas
- 1.02
- Plus Haut
- 1.06
- Volume
- 33
- Changement quotidien
- -3.67%
- Changement Mensuel
- -7.08%
- Changement à 6 Mois
- 2.94%
- Changement Annuel
- -18.60%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev