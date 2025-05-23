- Panoramica
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s
Il tasso di cambio AMTD ha avuto una variazione del -3.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.02 e ad un massimo di 1.06.
Segui le dinamiche di AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AMTD News
- TGE to release two films in September amid growing movie portfolio
- AMTD executives enter 2-year lock-up agreement across listed entities
- AMTD companies plan share exchange program for cryptocurrencies
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- TGE-sponsored SPAC files registration statement for IPO
- L’Officiel Releases Two Heavyweight Covers as part of its Global Voice
- AC Milan Star Rafael LeÃ£o’s Featured and Signed Copy Set to Debut at L’Officiel Coffee
- L’Officiel Coffee Showcases Strong Cultural Ties alongside with Celebrities and Influencers to Amplify Authentic Voice
- TGE’s Successful Strategy in Japan Has Garnered Positive Feedback, Enhanced Market Exposure, and Established Solid Contribution to Business Growth
- TGE’s Films become a Global Brand in the Entertainment Industry to Shine Bright at the Box Office
- TGE Confirms Plan to Launch 15-20 L’Officiel Coffee Shops Worldwide Over Next Three Years
- TGE Successfully Advances Multiple Movie Releases This Year, Including "She’s Got No Name" and "My First of May," Coming Out in June and August Respectively
- TGE Pioneers an Iconic Fashion Show at the New York Stock Exchange’s Trading Floor
- TGE Presents the Year’s Highly-Anticipated Suspense Thriller Movie: "She’s Got No Name"
- The Generation Essentials Group and Black Spade Acquisition II Co Complete Business Combination
- TGE and Black Spade II set for June 3 NYSE listing
- AMTD Achieves Another Victory and Further Action Against IP Infringements
- AMTD Movie "A Gilded Game" Exceeded USD36 Million in Box Office in 23 Days
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AMTD oggi?
Oggi le azioni AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s sono prezzate a 1.05. Viene scambiato all'interno di 1.02 - 1.06, la chiusura di ieri è stata 1.09 e il volume degli scambi ha raggiunto 33. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AMTD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s pagano dividendi?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s è attualmente valutato a 1.05. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -18.60% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AMTD.
Come acquistare azioni AMTD?
Puoi acquistare azioni AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s al prezzo attuale di 1.05. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.05 o 1.35, mentre 33 e -0.94% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AMTD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AMTD?
Investire in AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s implica considerare l'intervallo annuale 0.93 - 1.39 e il prezzo attuale 1.05. Molti confrontano -7.08% e 2.94% prima di effettuare ordini su 1.05 o 1.35. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AMTD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AMTD IDEA GROUP?
Il prezzo massimo di AMTD IDEA GROUP nell'ultimo anno è stato 1.39. All'interno di 0.93 - 1.39, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.09 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AMTD IDEA GROUP?
Il prezzo più basso di AMTD IDEA GROUP (AMTD) nel corso dell'anno è stato 0.93. Confrontandolo con gli attuali 1.05 e 0.93 - 1.39 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AMTD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AMTD?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.09 e -18.60%.
- Chiusura Precedente
- 1.09
- Apertura
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Minimo
- 1.02
- Massimo
- 1.06
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -3.67%
- Variazione Mensile
- -7.08%
- Variazione Semestrale
- 2.94%
- Variazione Annuale
- -18.60%
