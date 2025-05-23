КотировкиРазделы
AMTD
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s

1.05 USD 0.04 (3.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AMTD за сегодня изменился на -3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.02, а максимальная — 1.06.

Следите за динамикой AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AMTD сегодня?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) сегодня оценивается на уровне 1.05. Инструмент торгуется в пределах 1.02 - 1.06, вчерашнее закрытие составило 1.09, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMTD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s в настоящее время оценивается в 1.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.60% и USD. Отслеживайте движения AMTD на графике в реальном времени.

Как купить акции AMTD?

Вы можете купить акции AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) по текущей цене 1.05. Ордера обычно размещаются около 1.05 или 1.35, тогда как 33 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMTD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AMTD?

Инвестирование в AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s предполагает учет годового диапазона 0.93 - 1.39 и текущей цены 1.05. Многие сравнивают -7.08% и 2.94% перед размещением ордеров на 1.05 или 1.35. Изучайте ежедневные изменения цены AMTD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AMTD IDEA GROUP?

Самая высокая цена AMTD IDEA GROUP (AMTD) за последний год составила 1.39. Акции заметно колебались в пределах 0.93 - 1.39, сравнение с 1.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AMTD IDEA GROUP?

Самая низкая цена AMTD IDEA GROUP (AMTD) за год составила 0.93. Сравнение с текущими 1.05 и 0.93 - 1.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMTD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AMTD?

В прошлом AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.09 и -18.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.02 1.06
Годовой диапазон
0.93 1.39
Предыдущее закрытие
1.09
Open
1.06
Bid
1.05
Ask
1.35
Low
1.02
High
1.06
Объем
33
Дневное изменение
-3.67%
Месячное изменение
-7.08%
6-месячное изменение
2.94%
Годовое изменение
-18.60%
