AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s
Курс AMTD за сегодня изменился на -3.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.02, а максимальная — 1.06.
Следите за динамикой AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMTD
- TGE to release two films in September amid growing movie portfolio
- AMTD executives enter 2-year lock-up agreement across listed entities
- AMTD companies plan share exchange program for cryptocurrencies
- TGE-sponsored SPAC files for IPO with SEC
- AMTD IDEA, AMTD Digital and TGE plan cryptocurrency conversion program
- TGE-sponsored SPAC files registration statement for IPO
- L’Officiel Releases Two Heavyweight Covers as part of its Global Voice
- AC Milan Star Rafael LeÃ£o’s Featured and Signed Copy Set to Debut at L’Officiel Coffee
- L’Officiel Coffee Showcases Strong Cultural Ties alongside with Celebrities and Influencers to Amplify Authentic Voice
- TGE’s Successful Strategy in Japan Has Garnered Positive Feedback, Enhanced Market Exposure, and Established Solid Contribution to Business Growth
- TGE’s Films become a Global Brand in the Entertainment Industry to Shine Bright at the Box Office
- TGE Confirms Plan to Launch 15-20 L’Officiel Coffee Shops Worldwide Over Next Three Years
- TGE Successfully Advances Multiple Movie Releases This Year, Including "She’s Got No Name" and "My First of May," Coming Out in June and August Respectively
- TGE Pioneers an Iconic Fashion Show at the New York Stock Exchange’s Trading Floor
- TGE Presents the Year’s Highly-Anticipated Suspense Thriller Movie: "She’s Got No Name"
- The Generation Essentials Group and Black Spade Acquisition II Co Complete Business Combination
- TGE and Black Spade II set for June 3 NYSE listing
- AMTD Achieves Another Victory and Further Action Against IP Infringements
- AMTD Movie "A Gilded Game" Exceeded USD36 Million in Box Office in 23 Days
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AMTD сегодня?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) сегодня оценивается на уровне 1.05. Инструмент торгуется в пределах 1.02 - 1.06, вчерашнее закрытие составило 1.09, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AMTD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s?
AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s в настоящее время оценивается в 1.05. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -18.60% и USD. Отслеживайте движения AMTD на графике в реальном времени.
Как купить акции AMTD?
Вы можете купить акции AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) по текущей цене 1.05. Ордера обычно размещаются около 1.05 или 1.35, тогда как 33 и -0.94% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AMTD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AMTD?
Инвестирование в AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s предполагает учет годового диапазона 0.93 - 1.39 и текущей цены 1.05. Многие сравнивают -7.08% и 2.94% перед размещением ордеров на 1.05 или 1.35. Изучайте ежедневные изменения цены AMTD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AMTD IDEA GROUP?
Самая высокая цена AMTD IDEA GROUP (AMTD) за последний год составила 1.39. Акции заметно колебались в пределах 0.93 - 1.39, сравнение с 1.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AMTD IDEA GROUP?
Самая низкая цена AMTD IDEA GROUP (AMTD) за год составила 0.93. Сравнение с текущими 1.05 и 0.93 - 1.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AMTD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AMTD?
В прошлом AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.09 и -18.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.09
- Open
- 1.06
- Bid
- 1.05
- Ask
- 1.35
- Low
- 1.02
- High
- 1.06
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -3.67%
- Месячное изменение
- -7.08%
- 6-месячное изменение
- 2.94%
- Годовое изменение
- -18.60%
