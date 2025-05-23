CotizacionesSecciones
Divisas / AMTD
AMTD: AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s

1.06 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AMTD de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.06, mientras que el máximo ha alcanzado 1.07.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de AMTD hoy?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) se evalúa hoy en 1.06. El instrumento se negocia dentro de 1.06 - 1.07; el cierre de ayer ha sido 1.06 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AMTD en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s?

AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s se evalúa actualmente en 1.06. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -17.83% y USD. Monitoree los movimientos de AMTD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de AMTD?

Puede comprar acciones de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s (AMTD) al precio actual de 1.06. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.06 o 1.36, mientras que 2 y -0.93% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AMTD en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de AMTD?

Invertir en AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s implica tener en cuenta el rango anual 0.93 - 1.39 y el precio actual 1.06. Muchos comparan -6.19% y 3.92% antes de colocar órdenes en 1.06 o 1.36. Estudie los cambios diarios de precios de AMTD en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AMTD IDEA GROUP?

El precio más alto de AMTD IDEA GROUP (AMTD) en el último año ha sido 1.39. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.93 - 1.39, una comparación con 1.06 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AMTD IDEA GROUP?

El precio más bajo de AMTD IDEA GROUP (AMTD) para el año ha sido 0.93. La comparación con los actuales 1.06 y 0.93 - 1.39 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AMTD en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AMTD?

En el pasado, AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing s ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.06 y -17.83% después de las acciones corporativas.

Rango diario
1.06 1.07
Rango anual
0.93 1.39
Cierres anteriores
1.06
Open
1.07
Bid
1.06
Ask
1.36
Low
1.06
High
1.07
Volumen
2
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
-6.19%
Cambio a 6 meses
3.92%
Cambio anual
-17.83%
