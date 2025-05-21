Dövizler / AEG
AEG: Aegon Ltd New York Registry Shares
8.07 USD 0.16 (2.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEG fiyatı bugün 2.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.07 ve Yüksek fiyatı olarak 8.15 aralığında işlem gördü.
Aegon Ltd New York Registry Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
8.07 8.15
Yıllık aralık
5.42 8.15
- Önceki kapanış
- 7.91
- Açılış
- 8.08
- Satış
- 8.07
- Alış
- 8.37
- Düşük
- 8.07
- Yüksek
- 8.15
- Hacim
- 1.008 K
- Günlük değişim
- 2.02%
- Aylık değişim
- 6.18%
- 6 aylık değişim
- 22.46%
- Yıllık değişim
- 27.29%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
- $-251.312 B
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-439.822 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%