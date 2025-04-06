Währungen / AEG
AEG: Aegon Ltd New York Registry Shares
7.79 USD 0.10 (1.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEG hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.79 bis zu einem Hoch von 7.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die Aegon Ltd New York Registry Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.79 7.80
Jahresspanne
5.42 8.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.69
- Eröffnung
- 7.79
- Bid
- 7.79
- Ask
- 8.09
- Tief
- 7.79
- Hoch
- 7.80
- Volumen
- 247
- Tagesänderung
- 1.30%
- Monatsänderung
- 2.50%
- 6-Monatsänderung
- 18.21%
- Jahresänderung
- 22.87%
