AEG: Aegon Ltd New York Registry Shares

7.79 USD 0.10 (1.30%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AEG hat sich für heute um 1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.79 bis zu einem Hoch von 7.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Aegon Ltd New York Registry Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
7.79 7.80
Jahresspanne
5.42 8.10
Vorheriger Schlusskurs
7.69
Eröffnung
7.79
Bid
7.79
Ask
8.09
Tief
7.79
Hoch
7.80
Volumen
247
Tagesänderung
1.30%
Monatsänderung
2.50%
6-Monatsänderung
18.21%
Jahresänderung
22.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K