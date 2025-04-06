Moedas / AEG
AEG: Aegon Ltd New York Registry Shares
7.69 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AEG para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.64 e o mais alto foi 7.70.
Veja a dinâmica do par de moedas Aegon Ltd New York Registry Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.64 7.70
Faixa anual
5.42 8.10
- Fechamento anterior
- 7.69
- Open
- 7.65
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Low
- 7.64
- High
- 7.70
- Volume
- 2.701 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.18%
- Mudança de 6 meses
- 16.69%
- Mudança anual
- 21.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh