货币 / AEG
AEG: Aegon Ltd New York Registry Shares
7.69 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AEG汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点7.66和高点7.76进行交易。
关注Aegon Ltd New York Registry Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
7.66 7.76
年范围
5.42 8.10
- 前一天收盘价
- 7.69
- 开盘价
- 7.69
- 卖价
- 7.69
- 买价
- 7.99
- 最低价
- 7.66
- 最高价
- 7.76
- 交易量
- 4.121 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.18%
- 6个月变化
- 16.69%
- 年变化
- 21.29%
