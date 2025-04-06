Валюты / AEG
AEG: Aegon Ltd New York Registry Shares
7.69 USD 0.16 (2.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEG за сегодня изменился на -2.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.67, а максимальная — 7.75.
Следите за динамикой Aegon Ltd New York Registry Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.67 7.75
Годовой диапазон
5.42 8.10
- Предыдущее закрытие
- 7.85
- Open
- 7.74
- Bid
- 7.69
- Ask
- 7.99
- Low
- 7.67
- High
- 7.75
- Объем
- 3.184 K
- Дневное изменение
- -2.04%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 16.69%
- Годовое изменение
- 21.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.