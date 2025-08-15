Dövizler / ADM
ADM: Archer-Daniels-Midland Company
61.62 USD 0.79 (1.30%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ADM fiyatı bugün 1.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.74 ve Yüksek fiyatı olarak 61.88 aralığında işlem gördü.
Archer-Daniels-Midland Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
60.74 61.88
Yıllık aralık
40.98 64.38
- Önceki kapanış
- 60.83
- Açılış
- 60.88
- Satış
- 61.62
- Alış
- 61.92
- Düşük
- 60.74
- Yüksek
- 61.88
- Hacim
- 7.251 K
- Günlük değişim
- 1.30%
- Aylık değişim
- -1.57%
- 6 aylık değişim
- 27.52%
- Yıllık değişim
- 4.23%
21 Eylül, Pazar