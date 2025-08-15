통화 / ADM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ADM: Archer-Daniels-Midland Company
61.62 USD 0.79 (1.30%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADM 환율이 오늘 1.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.74이고 고가는 61.88이었습니다.
Archer-Daniels-Midland Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADM News
- UBS, 아처 대니얼스 미들랜드에 ’매수’ 의견 재확인, 목표가 70달러
- UBS reiterates Buy rating on Archer Daniels Midland stock with $70 price target
- EPA의 재생 연료 표준 제안 후 달링 원료 주가 급등
- Darling Ingredients stock jumps after EPA proposes renewable fuel standards
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- ADM surpasses 2025 regenerative agriculture goal ahead of schedule
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- ADM at Barclays Conference: Strategic Insights and Future Outlook
- Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- ADM targets $200 million to $300 million in costs cuts in 2025, says CEO Juan Luciano
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Archer-Daniels-Midland to cease operations at Bushnell plant
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Best Dividend Kings: August 2025
- Adm stock hits 52-week high at 62.79 USD
- In niche wheat futures market, rebooted legacy contract fends off new offering from giant rival
- JPMorgan assumes coverage on Archer Daniels Midland stock with Neutral rating
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 17, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
일일 변동 비율
60.74 61.88
년간 변동
40.98 64.38
- 이전 종가
- 60.83
- 시가
- 60.88
- Bid
- 61.62
- Ask
- 61.92
- 저가
- 60.74
- 고가
- 61.88
- 볼륨
- 7.251 K
- 일일 변동
- 1.30%
- 월 변동
- -1.57%
- 6개월 변동
- 27.52%
- 년간 변동율
- 4.23%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K