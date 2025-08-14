Divisas / ADM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ADM: Archer-Daniels-Midland Company
61.10 USD 1.26 (2.02%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADM de hoy ha cambiado un -2.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 61.05, mientras que el máximo ha alcanzado 62.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Archer-Daniels-Midland Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADM News
- Acciones de Darling Ingredients suben tras propuesta de estándares de combustible
- Las acciones de Darling Ingredients suben tras propuesta de estándares de combustibles renovables de la EPA
- Darling Ingredients stock jumps after EPA proposes renewable fuel standards
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- ADM surpasses 2025 regenerative agriculture goal ahead of schedule
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- ADM at Barclays Conference: Strategic Insights and Future Outlook
- Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- ADM targets $200 million to $300 million in costs cuts in 2025, says CEO Juan Luciano
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Archer-Daniels-Midland to cease operations at Bushnell plant
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Best Dividend Kings: August 2025
- Adm stock hits 52-week high at 62.79 USD
- In niche wheat futures market, rebooted legacy contract fends off new offering from giant rival
- JPMorgan assumes coverage on Archer Daniels Midland stock with Neutral rating
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 17, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- ADM: Cyclical Dividend King That’s Currently Mispriced (NYSE:ADM)
Rango diario
61.05 62.62
Rango anual
40.98 64.38
- Cierres anteriores
- 62.36
- Open
- 62.22
- Bid
- 61.10
- Ask
- 61.40
- Low
- 61.05
- High
- 62.62
- Volumen
- 4.502 K
- Cambio diario
- -2.02%
- Cambio mensual
- -2.40%
- Cambio a 6 meses
- 26.45%
- Cambio anual
- 3.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B