ADM: Archer-Daniels-Midland Company
60.83 USD 0.27 (0.44%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADM hat sich für heute um -0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.63 bis zu einem Hoch von 61.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Archer-Daniels-Midland Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
60.63 61.27
Jahresspanne
40.98 64.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.10
- Eröffnung
- 61.27
- Bid
- 60.83
- Ask
- 61.13
- Tief
- 60.63
- Hoch
- 61.27
- Volumen
- 4.516 K
- Tagesänderung
- -0.44%
- Monatsänderung
- -2.83%
- 6-Monatsänderung
- 25.89%
- Jahresänderung
- 2.89%
