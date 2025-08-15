Devises / ADM
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ADM: Archer-Daniels-Midland Company
61.62 USD 0.79 (1.30%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADM a changé de 1.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.74 et à un maximum de 61.88.
Suivez la dynamique Archer-Daniels-Midland Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADM Nouvelles
- UBS réitère sa recommandation d’achat sur l’action Archer Daniels Midland avec un objectif de 70$
- UBS reiterates Buy rating on Archer Daniels Midland stock with $70 price target
- Le titre de Darling Ingredients bondit après la proposition de normes sur les carburants renouvelables par l’EPA
- Darling Ingredients stock jumps after EPA proposes renewable fuel standards
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- ADM surpasses 2025 regenerative agriculture goal ahead of schedule
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- ADM at Barclays Conference: Strategic Insights and Future Outlook
- Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- ADM targets $200 million to $300 million in costs cuts in 2025, says CEO Juan Luciano
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Archer-Daniels-Midland to cease operations at Bushnell plant
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Best Dividend Kings: August 2025
- Adm stock hits 52-week high at 62.79 USD
- In niche wheat futures market, rebooted legacy contract fends off new offering from giant rival
- JPMorgan assumes coverage on Archer Daniels Midland stock with Neutral rating
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 17, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
Range quotidien
60.74 61.88
Range Annuel
40.98 64.38
- Clôture Précédente
- 60.83
- Ouverture
- 60.88
- Bid
- 61.62
- Ask
- 61.92
- Plus Bas
- 60.74
- Plus Haut
- 61.88
- Volume
- 7.251 K
- Changement quotidien
- 1.30%
- Changement Mensuel
- -1.57%
- Changement à 6 Mois
- 27.52%
- Changement Annuel
- 4.23%
20 septembre, samedi