ADM: Archer-Daniels-Midland Company
61.10 USD 1.26 (2.02%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ADM para hoje mudou para -2.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.05 e o mais alto foi 62.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Archer-Daniels-Midland Company. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ADM Notícias
- Ações da Darling Ingredients sobem após EPA propor padrões de combustíveis renováveis
- Darling Ingredients stock jumps after EPA proposes renewable fuel standards
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- ADM surpasses 2025 regenerative agriculture goal ahead of schedule
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- ADM at Barclays Conference: Strategic Insights and Future Outlook
- Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- ADM targets $200 million to $300 million in costs cuts in 2025, says CEO Juan Luciano
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Archer-Daniels-Midland to cease operations at Bushnell plant
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Best Dividend Kings: August 2025
- Adm stock hits 52-week high at 62.79 USD
- In niche wheat futures market, rebooted legacy contract fends off new offering from giant rival
- JPMorgan assumes coverage on Archer Daniels Midland stock with Neutral rating
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 17, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- ADM: Cyclical Dividend King That’s Currently Mispriced (NYSE:ADM)
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
Faixa diária
61.05 62.62
Faixa anual
40.98 64.38
- Fechamento anterior
- 62.36
- Open
- 62.22
- Bid
- 61.10
- Ask
- 61.40
- Low
- 61.05
- High
- 62.62
- Volume
- 5.005 K
- Mudança diária
- -2.02%
- Mudança mensal
- -2.40%
- Mudança de 6 meses
- 26.45%
- Mudança anual
- 3.35%
