ADM: Archer-Daniels-Midland Company
62.36 USD 1.81 (2.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADM за сегодня изменился на 2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.92, а максимальная — 62.92.
Следите за динамикой Archer-Daniels-Midland Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- Акции Darling Ingredients выросли после предложения EPA по стандартам возобновляемого топлива
- Darling Ingredients stock jumps after EPA proposes renewable fuel standards
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- ADM surpasses 2025 regenerative agriculture goal ahead of schedule
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- The BLSH Strategy: The Compounding Machine
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Food grocers urge grain traders to uphold Brazil’s soy moratorium initiative
- ADM at Barclays Conference: Strategic Insights and Future Outlook
- Archer-Daniels-Midland Company (ADM) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- ADM targets $200 million to $300 million in costs cuts in 2025, says CEO Juan Luciano
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $500 Right Now
- Mission Produce's Momentum Fades in August: Buy Now or Stay Cautious?
- Archer-Daniels-Midland to cease operations at Bushnell plant
- Potentially 12%-15% Consistent Income: Monthly Options Series (September 2025)
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Best Dividend Kings: August 2025
- Adm stock hits 52-week high at 62.79 USD
- In niche wheat futures market, rebooted legacy contract fends off new offering from giant rival
- JPMorgan assumes coverage on Archer Daniels Midland stock with Neutral rating
- The Week That Was, The Week Ahead: Macro & Markets, August 17, 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- ADM: Cyclical Dividend King That’s Currently Mispriced (NYSE:ADM)
- Air Products & Chemicals stock price target raised to $335 by TD Cowen
Дневной диапазон
59.92 62.92
Годовой диапазон
40.98 64.38
- Предыдущее закрытие
- 60.55
- Open
- 60.66
- Bid
- 62.36
- Ask
- 62.66
- Low
- 59.92
- High
- 62.92
- Объем
- 9.575 K
- Дневное изменение
- 2.99%
- Месячное изменение
- -0.38%
- 6-месячное изменение
- 29.06%
- Годовое изменение
- 5.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.