ADM: Archer-Daniels-Midland Company

62.36 USD 1.81 (2.99%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ADM за сегодня изменился на 2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.92, а максимальная — 62.92.

Следите за динамикой Archer-Daniels-Midland Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ADM

Дневной диапазон
59.92 62.92
Годовой диапазон
40.98 64.38
Предыдущее закрытие
60.55
Open
60.66
Bid
62.36
Ask
62.66
Low
59.92
High
62.92
Объем
9.575 K
Дневное изменение
2.99%
Месячное изменение
-0.38%
6-месячное изменение
29.06%
Годовое изменение
5.48%
