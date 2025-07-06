Dövizler / ACWX
ACWX: iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
64.67 USD 0.18 (0.28%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ACWX fiyatı bugün -0.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.56 ve Yüksek fiyatı olarak 64.78 aralığında işlem gördü.
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACWX haberleri
Günlük aralık
64.56 64.78
Yıllık aralık
49.00 65.25
- Önceki kapanış
- 64.85
- Açılış
- 64.68
- Satış
- 64.67
- Alış
- 64.97
- Düşük
- 64.56
- Yüksek
- 64.78
- Hacim
- 1.228 K
- Günlük değişim
- -0.28%
- Aylık değişim
- 4.46%
- 6 aylık değişim
- 16.56%
- Yıllık değişim
- 12.80%
21 Eylül, Pazar