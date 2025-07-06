CotationsSections
Devises / ACWX
Retour à Actions

ACWX: iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

64.67 USD 0.18 (0.28%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ACWX a changé de -0.28% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.56 et à un maximum de 64.78.

Suivez la dynamique iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACWX Nouvelles

Range quotidien
64.56 64.78
Range Annuel
49.00 65.25
Clôture Précédente
64.85
Ouverture
64.68
Bid
64.67
Ask
64.97
Plus Bas
64.56
Plus Haut
64.78
Volume
1.228 K
Changement quotidien
-0.28%
Changement Mensuel
4.46%
Changement à 6 Mois
16.56%
Changement Annuel
12.80%
20 septembre, samedi