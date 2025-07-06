КотировкиРазделы
ACWX: iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

64.83 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ACWX за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.57, а максимальная — 64.94.

Дневной диапазон
64.57 64.94
Годовой диапазон
49.00 64.94
Предыдущее закрытие
64.81
Open
64.86
Bid
64.83
Ask
65.13
Low
64.57
High
64.94
Объем
994
Дневное изменение
0.03%
Месячное изменение
4.72%
6-месячное изменение
16.85%
Годовое изменение
13.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.