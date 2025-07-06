Валюты / ACWX
ACWX: iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
64.83 USD 0.02 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACWX за сегодня изменился на 0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.57, а максимальная — 64.94.
Следите за динамикой iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
64.57 64.94
Годовой диапазон
49.00 64.94
- Предыдущее закрытие
- 64.81
- Open
- 64.86
- Bid
- 64.83
- Ask
- 65.13
- Low
- 64.57
- High
- 64.94
- Объем
- 994
- Дневное изменение
- 0.03%
- Месячное изменение
- 4.72%
- 6-месячное изменение
- 16.85%
- Годовое изменение
- 13.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.