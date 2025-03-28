Dövizler / USTEC
USTEC: US Tech 100 Index
24615.20 USD 147.00 (0.60%)
Sektör: Endeks Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
USTEC fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24410.50 ve Yüksek fiyatı olarak 24643.10 aralığında işlem gördü.
US Tech 100 Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
USTEC için alım-satım uygulamaları
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
ATTENTION: DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE V8.0 Setfiles - updated 12/08/2025 Please, now, add the http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse: Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
TITAN BREAKER EA'ye Hoş Geldiniz ÖNEMLİ BİLGİ Mevcut fiyatla sınırlı sayıda kopya mevcuttur Fiyat yakında 1553 $ olarak artacaktır Canlı Sinyal – US30, NAS100 TITAN BREAKER EA Hakkında TITAN BREAKER EA, US30 ve NASDAQ için tasarlanmış üç farklı EA’nın temel stratejilerinin birleştirilmesiyle geliştirilmiş gelişmiş bir işlem sistemidir. Daha sonra uzun vadeli yeni bir strateji oluşturmak için geliştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Sistem yaklaşık %60-70 başarı oranı hedefler. Ancak, yüksek risk/ö
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
SwiftCap Master EA , birden fazla yüksek volatiliteli piyasada işlem yapmak için oluşturulmuş tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Altın (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD için optimize edilmiştir . EA, önemli zirveleri ve dipleri belirleyerek, stratejik kopuş seviyelerinde bekleyen durdurma emirleri yerleştirerek ve işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için akıllı takip eden durdurma mantığını kullanarak çalışır. Disip
QuantScalping
Jakub Schwarz
QuantScalping - Precision Scalping for Consistent Profits Join channel here: https://www.mql5.com/en/channels/quantbreakprop Overview QuantScalp is a cutting-edge scalping trading strategy designed to maximize your trading efficiency and profitability. Built with advanced algorithms and tailored for high-frequency trading, QuantScalp offers a unique approach to the markets, ensuring faster wins and higher win rates. Key Features Optimized Scalping Strategy : Harnesses advanced technical analy
FREE
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Pekişmiş istatistik ve dinamik sermaye dağılımı dünyasına, gelişmiş bir araç olan PCA Arbitrage 3X ile dalın. Bu gösterge, piyasa hareketlerindeki gizli kalıpları ortaya çıkarmak için elit trader’lar tarafından kullanılan Principal Component Analysis (PCA) yöntemine dayanmaktadır. Özdeğerleri ve özvektörleri hesaplamak için ileri seviye Jacobi (ML) algoritmasını kullanan sistem, karmaşık geçmiş verileri net giriş ve pozisyon yönetim sinyallerine dönüştürür. Bu yaklaşımın uygulanması, bilinçli ka
FREE
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Single-Product Turtle Strategy (Medium-to-Long Term Version 1.02) Recommended Timeframe: H4 Recommended Instruments: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategy Overview Entry: Breakout of the long-period Donchian Channel (default: 55 periods). Position Sizing: Percentage-based stop loss to determine position size (default: 1% risk per trade). Exit: Reverse breakout of the short-period Donchian Channel (default: 10 periods).
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
Cloud Trade EA
projektfarm GmbH
5 (2)
Cloud Trade EA – Precision Swing Trading for S&P 500 and Nasdaq LAUNCH PROMO: Only a few copies left at the current price! Final price: 590$ Cloud Trade EA is the result of our 12 years of experience in building professional trading systems for the MetaTrader platform. Cloud Trade EA is a robust Expert Advisor designed for swing trading on the daily time frame . Exclusively targeting the S&P 500 and Nasdaq indices, Cloud Trade EA is tailored to long-term success by leveraging the unique charact
Günlük aralık
24410.50 24643.10
Yıllık aralık
16313.25 24643.10
- Önceki kapanış
- 24468.20
- Açılış
- 24474.00
- Satış
- 24615.20
- Alış
- 24615.50
- Düşük
- 24410.50
- Yüksek
- 24643.10
- Hacim
- 248.959 K
- Günlük değişim
- 0.60%
- Aylık değişim
- 3.43%
- 6 aylık değişim
- 17.65%
- Yıllık değişim
- 25.88%
21 Eylül, Pazar