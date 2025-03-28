Divisas / USTEC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USTEC: US Tech 100 Index
24500.30 USD 247.80 (1.02%)
Sector: Índice Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de USTEC de hoy ha cambiado un 1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24248.30, mientras que el máximo ha alcanzado 24503.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Tech 100 Index. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USTEC News
- Legence recauda $780.2 millones en OPI y comienza a cotizar en Nasdaq
- Legence cierra OPI de 825 millones de dólares en NASDAQ
- Futuros mixtos; decisión de la Fed se avecina; conversaciones EE.UU.-China - qué mueve los mercados
- TSX futures subdued with Bank of Canada rate trajectory in focus
- Trump/Putin summit, UnitedHealth and Japan’s GDP - what’s moving markets
- Futures muted, Cisco reports, Bitcoin’s record high - what’s moving markets
- US stock futures largely steady after record run for S&P 500, Nasdaq
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Barclays notes Big Tech capex impacts on valuation metrics
Aplicaciones comerciales para USTEC
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
ATENCIÓN: NO UTILICE EL JUEGO PREDETERMINADO. UTILICE LOS CONJUNTOS RECOMENDADOS A CONTINUACIÓN DESCARGUE AQUÍ V8.0 Setfiles - actualizado 12/08/2025 Por favor, añada ahora el enlace http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC a su terminal MT5. Este es un sistema scalper, y el tick backtest es más realista para este tipo de sistema. Presentamos BreakoutPulse: Su compañero de trading definitivo para XAUUSD, US30 y USTEC - y también puede crear sus propios archivos de configuración. BreakoutPu
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Bienvenido a TITAN BREAKER EA AVISO IMPORTANTE Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual El precio aumentará pronto a $1553 Descargar archivo de configuración Señal en vivo – US30, NAS100 Señal en vivo (XAU y otros pares) – Próximamente Otras señales en vivo y productos Acerca de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA es un sistema de trading avanzado desarrollado combinando las estrategias principales de tres EAs diferentes diseñados para US30 y NASDAQ. Ha sido refinado y
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
SwiftCap Master EA es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para operar en múltiples mercados de alta volatilidad . Está optimizado para oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY y GBPUSD . El EA funciona identificando máximos y mínimos clave, colocando órdenes de stop pendientes en niveles de ruptura estratégicos y utilizando la lógica inteligente de trailing stop para gestionar las operaciones de forma eficiente. Est
QuantScalping
Jakub Schwarz
QuantScalping - Scalping de Precisión para Ganancias Consistentes Únase al canal aquí: https://www.mql5.com/en/channels/quantbreakprop Visión general QuantScalp es una estrategia de scalping de última generación diseñada para maximizar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones. Construido con algoritmos avanzados y adaptado para el trading de alta frecuencia, QuantScalp ofrece un enfoque único a los mercados, asegurando ganancias más rápidas y mayores tasas de ganancia. Características p
FREE
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Sumérgete en el mundo de la estadística de alta precisión y la distribución dinámica de capital con la herramienta avanzada: PCA Arbitrage 3X . Este indicador está basado en el Análisis de Componentes Principales (PCA) , un método empleado por traders de élite para descubrir patrones ocultos en el movimiento del mercado. Gracias al avanzado algoritmo de Jacobi (ML) para el cálculo de valores propios y vectores propios, el sistema convierte datos históricos complejos en señales claras para la ent
FREE
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Estrategia Tortuga Monoproducto (Medio-Largo Plazo Versión 1.02) Plazo recomendado: H4 Instrumentos recomendados: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Resumen de la estrategia Entrada: Ruptura del canal de Donchian de periodo largo (por defecto: 55 periodos). Tamaño de la posición: Stop loss basado en el porcentaje para determinar el tamaño de la posición (por defecto: 1% de riesgo por operación). Salida: Ruptura inversa del can
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Opere en el Nasdaq 100 como un profesional - Impulsado por una década de experiencia Durante años, como desarrollador de EA, he recibido innumerables peticiones para crear un asesor experto diseñado específicamente para el comercio del Nasdaq 100. Me tomé en serio ese reto. Me tomé ese reto en serio. Después de casi una década de investigación, desarrollo y pruebas en el mundo real, finalmente he perfeccionado un asesor experto que ofrece un comercio potente y automatizado para el Nasdaq 100. E
Cloud Trade EA
projektfarm GmbH
5 (2)
Cloud Trade EA - Precisión Swing Trading para S & P 500 y Nasdaq PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Sólo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 590$. Cloud Trade EA es el resultado de nuestros 12 años de experiencia en la construcción de sistemas de trading profesionales para la plataforma MetaTrader. Cloud Trade EA es un Asesor Experto robusto diseñado para el swing trading en el marco de tiempo diario . Dirigido exclusivamente a los índices S&P 500 y Nasdaq , Cloud Trade EA está dis
Rango diario
24248.30 24503.90
Rango anual
16313.25 24508.30
- Cierres anteriores
- 24252.50
- Open
- 24253.10
- Bid
- 24500.30
- Ask
- 24500.60
- Low
- 24248.30
- High
- 24503.90
- Volumen
- 87.332 K
- Cambio diario
- 1.02%
- Cambio mensual
- 2.95%
- Cambio a 6 meses
- 17.10%
- Cambio anual
- 25.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B