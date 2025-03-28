Währungen / USTEC
USTEC: US Tech 100 Index
24576.10 USD 107.90 (0.44%)
Sektor: Stichwortverzeichnis Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USTEC hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24410.50 bis zu einem Hoch von 24590.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Tech 100 Index-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
USTEC News
- TSX futures subdued with Bank of Canada rate trajectory in focus
- Trump/Putin summit, UnitedHealth and Japan’s GDP - what’s moving markets
- Futures muted, Cisco reports, Bitcoin’s record high - what’s moving markets
- US stock futures largely steady after record run for S&P 500, Nasdaq
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Barclays notes Big Tech capex impacts on valuation metrics
Handelsanwendungen für USTEC
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
ACHTUNG: VERWENDEN SIE NICHT DEN STANDARDSATZ. BITTE VERWENDEN SIE DIE UNTEN EMPFOHLENEN SETS DOWNLOAD HIER V8.0 Setfiles - aktualisiert am 12/08/2025 Bitte fügen Sie jetzt den http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC Link zu Ihrem MT5 Terminal hinzu . Dies ist ein Scalper-System, und der Tick-Backtest ist für diese Art von System realistischer. Wir stellen Ihnen BreakoutPulse vor: Ihr ultimativer Handelsbegleiter für XAUUSD, US30 und USTEC - und Sie können auch Ihre eigenen Dateien erstel
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Willkommen bei TITAN BREAKER EA WICHTIGER HINWEIS Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar Der Preis wird bald auf 1553 $ steigen Live-Signal – US30, NAS100 Über TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA ist ein fortschrittliches Handelssystem, das durch die Kombination der Kernstrategien von drei verschiedenen EAs für US30 und NASDAQ entwickelt wurde. Es wurde weiter verfeinert und zu einer neuen Langzeitstrategie ausgebaut. Das System ist darauf ausgelegt, eine Gew
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
SwiftCap Master EA ist ein vollautomatisches Handelssystem für den Handel auf mehreren Märkten mit hoher Volatilität . Es ist optimiert für Gold (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY und GBPUSD . Der EA identifiziert wichtige Hochs und Tiefs, platziert ausstehende Stop-Orders auf strategischen Breakout-Levels und nutzt intelligente Trailing-Stop-Logik, um Trades effizient zu verwalten. Er ist für eine disziplinierte, trendfolgende Ausfü
QuantScalping
Jakub Schwarz
QuantScalping - Präzisions-Scalping für konstante Profite Hier dem Channel beitreten: https://www.mql5.com/en/channels/quantbreakprop Überblick QuantScalp ist eine hochmoderne Scalping-Handelsstrategie, mit der Sie Ihre Handelseffizienz und Rentabilität maximieren können. QuantScalp basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und ist auf den Hochfrequenzhandel zugeschnitten. Es bietet einen einzigartigen Ansatz für die Märkte, der schnellere Gewinne und höhere Gewinnraten garantiert. Hauptmerkma
FREE
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Tauchen Sie ein in die Welt hochpräziser Statistik und dynamischer Kapitalverteilung mit dem fortschrittlichen Instrument – PCA Arbitrage 3X. Dieser Indikator basiert auf der Principal Component Analysis (PCA) , einer Methode, die von erstklassigen Tradern eingesetzt wird, um verborgene Muster in der Marktbewegung zu erkennen. Dank des fortgeschrittenen Jacobi-Algorithmus (ML) für die Berechnung von Eigenwerten und Eigenvektoren wandelt das System komplexe historische Daten in klare Signale für
FREE
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
Ein-Produkt-Schildkröten-Strategie (mittel- bis langfristig Version 1.02) Empfohlener Zeitrahmen: H4 Empfohlene Instrumente: GBPUSD | GBPJPY | USDJPY | XAUUSD | XTIUSD | CADJPY | GBPCAD | USTEC | BTCUSD | HK50 | DE40 | JP225 Strategie-Übersicht Einstieg: Ausbruch aus dem langperiodischen Donchian Channel (Standard: 55 Perioden). Größe der Position: Prozentualer Stop-Loss zur Bestimmung der Positionsgröße (Standardwert: 1% Risiko pro Trade). Ausstieg: Umgekehrter Ausbruch aus dem kurzperiodi
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Handeln Sie den Nasdaq 100 wie ein Profi - mit einem Jahrzehnt an Erfahrung Als EA-Entwickler habe ich jahrelang unzählige Anfragen erhalten, einen Expert Advisor speziell für den Handel mit dem Nasdaq 100 zu entwickeln. Ich habe diese Herausforderung ernst genommen. Nach fast einem Jahrzehnt der Forschung, Entwicklung und praktischen Erprobung habe ich schließlich einen Expert Advisor perfektioniert, der einen leistungsstarken, automatisierten Handel für den Nasdaq 100 ermöglicht. Dieser EA is
Cloud Trade EA
projektfarm GmbH
5 (2)
Cloud Trade EA - Präziser Swing-Handel für S&P 500 und Nasdaq LANCIERUNGS-PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: 590$ Cloud Trade EA ist das Ergebnis unserer 12-jährigen Erfahrung in der Entwicklung professioneller Handelssysteme für die MetaTrader-Plattform. Cloud Trade EA ist ein robuster Expert Advisor, der für den Swing-Handel auf dem täglichen Zeitrahmen entwickelt wurde. Cloud Trade EA zielt ausschließlich auf die Indizes S&P 500 und Nasdaq ab und ist auf
Tagesspanne
24410.50 24590.10
Jahresspanne
16313.25 24590.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 24468.20
- Eröffnung
- 24474.00
- Bid
- 24576.10
- Ask
- 24576.40
- Tief
- 24410.50
- Hoch
- 24590.10
- Volumen
- 219.069 K
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 3.27%
- 6-Monatsänderung
- 17.46%
- Jahresänderung
- 25.68%
