USTEC: US Tech 100 Index
24263.90 USD 14.20 (0.06%)
Сектор: Индекс Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USTEC за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24206.00, а максимальная — 24302.40.
Следите за динамикой US Tech 100 Index. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USTEC
- TSX futures subdued with Bank of Canada rate trajectory in focus
- Trump/Putin summit, UnitedHealth and Japan’s GDP - what’s moving markets
- Futures muted, Cisco reports, Bitcoin’s record high - what’s moving markets
- US stock futures largely steady after record run for S&P 500, Nasdaq
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Barclays notes Big Tech capex impacts on valuation metrics
Торговые приложения для USTEC
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
ATTENTION: DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE V8.0 Setfiles - updated 12/08/2025 Please, now, add the http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse: Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Добро пожаловать в TITAN BREAKER EA ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ По текущей цене доступно ограниченное количество копий Скоро цена повысится до $1553 Скачать Setfile Торговый сигнал – US30, NAS100 Торговый сигнал (XAU и другие пары) – скоро будет доступен Другие торговые сигналы и продукты О TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA — это продвинутая торговая система, разработанная путём объединения основных стратегий трёх различных советников (EA), ориентированных на торговлю US30 и NASDAQ. Она была дополнител
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
SwiftCap Master EA — это полностью автоматизированная торговая система, созданная для торговли на нескольких рынках с высокой волатильностью . Она оптимизирована для золота (XAUUSD), биткоина (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY и GBPUSD . Советник работает, определяя ключевые максимумы и минимумы, размещая отложенные стоп-ордера на стратегических уровнях прорыва и используя логику интеллектуального трейлинг-стопа для эффективного управления сделками. Он
QuantScalping
Jakub Schwarz
QuantScalping - Precision Scalping for Consistent Profits Join channel here: https://www.mql5.com/en/channels/quantbreakprop Overview QuantScalp is a cutting-edge scalping trading strategy designed to maximize your trading efficiency and profitability. Built with advanced algorithms and tailored for high-frequency trading, QuantScalp offers a unique approach to the markets, ensuring faster wins and higher win rates. Key Features Optimized Scalping Strategy : Harnesses advanced technical analy
FREE
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
Погрузитесь в мир высокоточной статистики и динамичного распределения капитала с передовым инструментом – PCA Arbitrage 3X . Этот индикатор создан на базе Principal Component Analysis (PCA) , метода, применяемого элитными трейдерами для выявления скрытых закономерностей в движении рынка. Благодаря продвинутому алгоритму Якоби (ML) для расчёта собственных значений и векторов, система преобразует сложные исторические данные в четкие сигналы для входа и управления позицией. Применение этого подхода
FREE
This is a HFT bot based on a real market-making algorithm. The strategy continuously offers BID-ASK quotes and aims to capture the spread by executing several trades in a day. As with all HFT algorithms, it is essential to run this strategy with a low slippage broker for optimal performance. The tightness of the bid-ask quotes can be set and optimised for your broker's specification, tighter spreads will have higher frequencies. The bot can be attached to any time-frame chart M1, H1, D1 etc. Sui
Daily Ranger USTEC Ultimate
Prasad Fidelis Dsa
The Daily Ranger USTEC Ultimate EA is an intraday trading system designed to capture the full potential of the Nasdaq index's (also known as USTEC, US100, NAS100, NQ100) distinctive intraday volatility. The EA trades during the New York trading sesssion taking maximum 2 high quality intraday trades with SL and TP all the time. NO GRID, NO MARTINGALE, NO ADDING TO LOSERS The EA is tested with real tick data, the most accurate way to test an EA. Choose your preferred Risk Per Trade, and watch our
Honest EA is what it's name suggest. It's an EA which trades the USTEC index with multiple strategies. It usually trades short periods in the direction of the trend. The EA has about 50% win rate and a profit factor above 1.4. These numbers are consistent across the last 13 years. EA is designed to run on USTEC H1. Correlated symbols might work (like QQQ). Inputs: Entry Lots: the base volume size Entry Lots per this many balance: take 1 "Entry Lots" for every X balance. For example: if account b
Дневной диапазон
24206.00 24302.40
Годовой диапазон
16313.25 24387.90
- Предыдущее закрытие
- 24278.10
- Open
- 24277.90
- Bid
- 24263.90
- Ask
- 24264.20
- Low
- 24206.00
- High
- 24302.40
- Объем
- 74.561 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.95%
- 6-месячное изменение
- 15.97%
- Годовое изменение
- 24.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.