货币 / USTEC
USTEC: US Tech 100 Index
24326.70 USD 74.20 (0.31%)
版块: 指数 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USTEC汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点24248.30和高点24337.20进行交易。
关注US Tech 100 Index动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USTEC新闻
- TSX futures subdued with Bank of Canada rate trajectory in focus
- Trump/Putin summit, UnitedHealth and Japan’s GDP - what’s moving markets
- Futures muted, Cisco reports, Bitcoin’s record high - what’s moving markets
- US stock futures largely steady after record run for S&P 500, Nasdaq
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Barclays notes Big Tech capex impacts on valuation metrics
USTEC交易应用程序
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
ATTENTION: DO NOT USE THE DEFAULT SET. PLEASE USE THE RECOMMENDED SETS BELOW DOWNLOAD HERE V8.0 Setfiles - updated 12/08/2025 Please, now, add the http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC link to your MT5 terminal. This is a scalper system, and the tick backtest is more realistic for this type of system. Introducing BreakoutPulse: Your Ultimate Trading Companion for XAUUSD, US30, and USTEC - and you can also make your own set files. BreakoutPuse is a powerful Expert Advisor designed
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
欢迎使用 TITAN BREAKER EA 重要通知 目前价格限量发售 价格即将提升至 $1553 下载配置文件 实时信号 – US30，NAS100 实时信号（XAU及其他货币对）– 即将推出 其他实时信号及产品 关于 TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA 是一款先进的交易系统，由三个专注于US30和纳斯达克（NASDAQ）交易的EA核心策略整合而成，经过进一步优化升级，形成了一个全新的长期交易策略。 该系统设计目标是达到约60–70%的胜率，但更注重高风险回报比的交易。这使得亏损较小而盈利较大，帮助EA抓住市场主要波动，最大化每笔交易的收益。 主要特点 * 不使用马丁格尔策略 * 不使用网格交易策略 * 每笔交易固定止损70点 * 提供三种不同的交易策略供选择 * 可选择每次信号开1、2或3笔交易 * 推荐交易品种：US30和NAS100（USTEC） * 也支持其他品种，如XAUUSD、GBPUSD、EURUSD等（即将支持） 推荐设置 主要设置： * 交易品种：US30和NAS100（USTEC） * 时间周期：M15（适用范围从M
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
SwiftCap Master EA 是一款全自动交易系统，专为跨 多个高波动性市场 交易而设计。它针对 黄金（XAUUSD）、比特币（BTCUSD）、US30、NAS100（USTEC）、SPX500（US500）、DE40、EURUSD、USDJPY 和 GBPUSD 进行了优化 。 该 EA 的工作原理是识别关键高点和低点，在战略突破位设置止损挂单，并使用智能追踪止损逻辑来高效管理交易。它专为严谨的趋势跟踪执行而设计，高度注重 风险控制和稳定增长 。 Download Set Files and Back Test Results || MT4 Version Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files) Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas 交易规范 支持交易品种： XAUUSD、BTCUSD、US30、USTE
QuantScalping
Jakub Schwarz
QuantScalping - Precision Scalping for Consistent Profits Join channel here: https://www.mql5.com/en/channels/quantbreakprop Overview QuantScalp is a cutting-edge scalping trading strategy designed to maximize your trading efficiency and profitability. Built with advanced algorithms and tailored for high-frequency trading, QuantScalp offers a unique approach to the markets, ensuring faster wins and higher win rates. Key Features Optimized Scalping Strategy : Harnesses advanced technical analy
FREE
PCA Arbitrage 3X
Oleksandr Art'omenko
简体中文（中国大陆）翻译： 沉浸于高精度统计与动态资金分配的世界，体验先进工具——PCA Arbitrage 3X。本指标基于主成分分析（PCA）方法而生，这是精英交易者用于发掘市场运动中隐含规律的利器。借助雅可比（Jacobi）迭代算法（ML）计算特征值与特征向量，系统能够将复杂的历史数据转化为清晰的进出场与持仓管理信号。采用这种方法可以做出深思熟虑的决策，减少不确定性，并改善风险与绩效之间的平衡。 要查看主要组件分析（PCA）方法在历史数据上的工作方式，您可以免费测试 基于主成分分析（PCA）方法的专家顾问。 如何使用该指标进行交易？ 本版本为功能受限的免费演示版，仅供演示使用。 安装与适用标的 将指标加载至 EURUSD 图表（仅在 EURUSD 标的图表上能正确计算并显示）。 直观信号显示 在单独的窗口中，您将看到主要的 PCA 线，该线专注于揭示次要成分（PC2）的动态，以及上下边界，用于过滤噪音并防止虚假信号。标记清晰地显示 “BUY”（买入）、“SELL”（卖出） 和 “WAIT”（观望），即时告知您当前市场情绪，便于针对每一个选定的资产迅速决策。 动态仓位分配 通
FREE
TurtleLongTerm
Yan Xiong Xue
单品种海龟策略(中长期版1.02) 建议周期：H4 建议品种：GBPUSD|GBPJPY|USDJPY|XAUUSD|XTIUSD|CADJPY|GBPCAD|USTEC|BTCUSD|HK50|DE40|JP225 策略简介： 1，长周期唐奇安通道突破进场（默认55） 2，百分比止损倒推仓位开仓（默认1%） 3，出场：短周期唐奇安通道反向突破（默认10） 4，初始止损：2倍ATR 5，跟踪止损：高低点回撤N倍ATR（默认0.5，可关闭） 6，跟踪止损触发：盈利N倍ATR后开启跟踪止损 7，均线过滤，均线金叉只做多，死叉只做空（可关闭） - 无加仓功能 - 图表可选择显示交易所需技术指标 默认参数非最优参数，实盘交易请自行优化调整，参数和回测仅作参考 演示视频链接： https://www.bilibili.com/video/BV1CN9nYBE2a/?spm_id_from=333.1387.list.card_archive.click&vd_source=6cd1979b7d460e26d2386e3a515d5ea7
Nasdaq Champion MT5
Sugianto
4 (1)
Trade Nasdaq 100 Like a Pro – Powered by a Decade of Expertise For years, as an EA developer, I received countless requests to create an expert advisor specifically designed to trade the Nasdaq 100. I took that challenge seriously. After nearly a decade of research, development, and real-world testing, I finally perfected an expert advisor that delivers powerful, automated trading for Nasdaq 100.This isn't just another EA—it’s the result of 10 years of refinement , built to maximize opportuniti
Cloud Trade EA
projektfarm GmbH
5 (2)
Cloud Trade EA – Precision Swing Trading for S&P 500 and Nasdaq LAUNCH PROMO: Only a few copies left at the current price! Final price: 590$ Cloud Trade EA is the result of our 12 years of experience in building professional trading systems for the MetaTrader platform. Cloud Trade EA is a robust Expert Advisor designed for swing trading on the daily time frame . Exclusively targeting the S&P 500 and Nasdaq indices, Cloud Trade EA is tailored to long-term success by leveraging the unique charact
日范围
24248.30 24337.20
年范围
16313.25 24387.90
- 前一天收盘价
- 24252.50
- 开盘价
- 24253.10
- 卖价
- 24326.70
- 买价
- 24327.00
- 最低价
- 24248.30
- 最高价
- 24337.20
- 交易量
- 7.219 K
- 日变化
- 0.31%
- 月变化
- 2.22%
- 6个月变化
- 16.27%
- 年变化
- 24.41%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B