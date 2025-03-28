Titan Breaker EA Lo Thi Mai Loan 5 (2) 专家

欢迎使用 TITAN BREAKER EA 重要通知 目前价格限量发售 价格即将提升至 $1553 下载配置文件 实时信号 – US30，NAS100 实时信号（XAU及其他货币对）– 即将推出 其他实时信号及产品 关于 TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA 是一款先进的交易系统，由三个专注于US30和纳斯达克（NASDAQ）交易的EA核心策略整合而成，经过进一步优化升级，形成了一个全新的长期交易策略。 该系统设计目标是达到约60–70%的胜率，但更注重高风险回报比的交易。这使得亏损较小而盈利较大，帮助EA抓住市场主要波动，最大化每笔交易的收益。 主要特点 * 不使用马丁格尔策略 * 不使用网格交易策略 * 每笔交易固定止损70点 * 提供三种不同的交易策略供选择 * 可选择每次信号开1、2或3笔交易 * 推荐交易品种：US30和NAS100（USTEC） * 也支持其他品种，如XAUUSD、GBPUSD、EURUSD等（即将支持） 推荐设置 主要设置： * 交易品种：US30和NAS100（USTEC） * 时间周期：M15（适用范围从M