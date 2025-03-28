Devises / USTEC
USTEC: US Tech 100 Index
24615.20 USD 147.00 (0.60%)
Secteur: Indice Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USTEC a changé de 0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24410.50 et à un maximum de 24643.10.
Suivez la dynamique US Tech 100 Index. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USTEC Nouvelles
- Les contrats à terme du TSX en légère baisse après un record de clôture
- TSX futures subdued with Bank of Canada rate trajectory in focus
- Trump/Putin summit, UnitedHealth and Japan’s GDP - what’s moving markets
- Futures muted, Cisco reports, Bitcoin’s record high - what’s moving markets
- US stock futures largely steady after record run for S&P 500, Nasdaq
- Thomson Reuters stock rises on inclusion in Nasdaq-100 Index
- Barclays notes Big Tech capex impacts on valuation metrics
Range quotidien
24410.50 24643.10
Range Annuel
16313.25 24643.10
- Clôture Précédente
- 24468.20
- Ouverture
- 24474.00
- Bid
- 24615.20
- Ask
- 24615.50
- Plus Bas
- 24410.50
- Plus Haut
- 24643.10
- Volume
- 248.959 K
- Changement quotidien
- 0.60%
- Changement Mensuel
- 3.43%
- Changement à 6 Mois
- 17.65%
- Changement Annuel
- 25.88%
20 septembre, samedi