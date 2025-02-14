Dövizler / SWI20
SWI20: Switzerland 20 Index
12118.80 CHF 49.20 (0.41%)
Sektör: Endeks Baz: Swiss Franc Kâr para birimi: Swiss Franc
SWI20 fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12028.00 ve Yüksek fiyatı olarak 12159.50 aralığında işlem gördü.
Switzerland 20 Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
SWI20 haberleri
- UBS forecasts 4% profit growth for SMI in 2025 amid US tariffs
- CTAs are almost max long in equities, have very limited room to buy: UBS
- European shares tick higher with tariffs, BoE meeting in focus
- European shares rise as investors buy dips, shrug off US tariff threats
- Switzerland’s government to hold special meeting over Trump’s huge tariff on Swiss imports
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- UBS tells clients to consider Asia and Europe as stocks hit new highs
- EU stocks poised for breakout as tariff fears ease: Barclays
- BofA on European earnings: Upside surprise to low expectations
- Swiss stocks currently trading at expensive valuations compared to history and peers: BCA
- Swiss deflation paves way for rate cut in June: Wells Fargo
- Morning Bid: Tariff worries wane, Hermes earnings await
Günlük aralık
12028.00 12159.50
Yıllık aralık
10692.30 13199.50
- Önceki kapanış
- 12069.60
- Açılış
- 12049.40
- Satış
- 12118.80
- Alış
- 12119.10
- Düşük
- 12028.00
- Yüksek
- 12159.50
- Hacim
- 46.660 K
- Günlük değişim
- 0.41%
- Aylık değişim
- -1.55%
- 6 aylık değişim
- -7.32%
- Yıllık değişim
- -2.79%
