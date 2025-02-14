FiyatlarBölümler
SWI20: Switzerland 20 Index

12118.80 CHF 49.20 (0.41%)
Sektör: Endeks Baz: Swiss Franc Kâr para birimi: Swiss Franc

SWI20 fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12028.00 ve Yüksek fiyatı olarak 12159.50 aralığında işlem gördü.

Switzerland 20 Index hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
12028.00 12159.50
Yıllık aralık
10692.30 13199.50
Önceki kapanış
12069.60
Açılış
12049.40
Satış
12118.80
Alış
12119.10
Düşük
12028.00
Yüksek
12159.50
Hacim
46.660 K
Günlük değişim
0.41%
Aylık değişim
-1.55%
6 aylık değişim
-7.32%
Yıllık değişim
-2.79%
21 Eylül, Pazar